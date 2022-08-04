«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، تصل سرعتها أحيانا إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل أحيانا إلى 25 عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على ساحل المرج والبيضاء؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.
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