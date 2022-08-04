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أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب على دواخل الشمال الغربي مساء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 09:18 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب على دواخل الشمال الغربي مساء
تقلبات جوية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة بدون تغير على معظم المناطق، مع تتكاثر السحب مساء اليوم على دواخل الشمال الغربي، يصحبها أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع ظهور سحب رعدية مساء اليوم على بني وليد ويفرن ومزدة وغريان، يصحبها بعض الأمطار أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات -السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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