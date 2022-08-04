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مؤسسة النفط تبحث وضع استراتيجية لتطوير شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 08:33 صباحا
مؤسسة النفط تبحث وضع استراتيجية لتطوير شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط، 3 أغسطس 2022، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وضع استراتيجية لتطوير برامج وأعمال الشركات التابعة لشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية «الجوابي، وميد أويل، ومرزق»؛ بما يحقق عوائد مالية عالية للدولة الليبية.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس نشاط شركة البحر المتوسط، والصعوبات والتحديات التي تواجهها، والأعمال المنجزة والخطط المستقبلية المستهدفة في الاطار العام لتوجهاتها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتستهدف الاستراتيجية تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الشركة، سواء في سوق العقارات أو مجال تقديم الخدمات النفطية للمؤسسة وشركاتها، وتقديم الاستشارات والدراسات الهندسية والمكمنية والتدريب والتوريد وغيرها، كما جدد المجلس دعمه الشركة لإنجاح إدارة ممتلكات وأصول المؤسسة بالخارج.

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