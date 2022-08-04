شاهد «اقتصاد بلس»: انتهاء عصر الوظائف الحكومية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأربعاء، عن توجه الشباب الليبي إلى سوق العمل الخاصة، مع انتهاء عصر الوظائف الحكومية في ليبيا، على وقع استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ سنوات.

ويرجع خبراء إقبال الشباب على القطاع الخاص والصناعات الحرفية، إلى عجز نظيره الحكومي عن استيعاب الطاقات الكبيرة من الشباب في سوق العمل، معتبرين أن الظروف الحالية قد تغير الطبيعة الاتكالية على الدولة في توفير الوظائف العامة.

مجموعة مسلحة تسطو على سيارة تقل سيولة مالية

وأشارت الحلقة إلى سطو مجموعة مسلحة على سيارة تقل سيولة مالية من فرع المصرف المركزي في سبها إلى مصرف «الجمهورية» وسط المدينة، تقدر قيمتها بـ100 مليون دينار ليبي، كان مقررًا توزيعها على فروع مصرف «الجمهورية» في المدينة.

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