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توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون أيام

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 03 أغسطس 2022, 10:00 مساء
توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون أيام
اجتماع وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح سعد مع والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن. (إعلام سوداني)
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أعلنت وزارة التجارة السودانية توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا وإقليم ولاية دارفور شمال غرب السودان في غضون أيام قليلة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الطرفين.

واستبقت وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح سعد التوقيع على الاتفاقية، بعقد لقاء تمهيدي مع والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، في مكتبها بالعاصمة الخرطوم أمس الثلاثاء.

وشددت الوزيرة على أهمية إبرام اتفاقات حدود مع الولايات الحدودية، بعدما تباحثا حول أوجه التعاون بين الوزارة والولاية وتزويدهم بالمطلوبات للتحضير لتوقيع اتفاقية تجارة حدود مع دولة ليبيا، حسبما نقلت وسائل إعلام سودانية اليوم الأربعاء.

إنشاء طريق بين مدينتي الكفرة والفاشر في دارفور
من جانبه، قدم والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، شرحًا وافيًا عن الخطوات الجارية لإنشاء طريق يربط بين مدينة الكفرة ومدينة الفاشر، وذلك لتسهيل وانسياب التبادل التجاري بين الولاية وليبيا.

- سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا
- اتفاق مع السودان لإنشاء منطقتين حرتين في بنغازي والكفرة
- «الكفرة» تبحث مع وفد من «شمال دارفور» تفعيل التجارة المشتركة

ووعدت وزيرة التجارة السودانية من جانبها باستقبال اللجنة المشتركة من الولاية وإقليم الكفرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتوقيع اتفاقية تجارة الحدود إيذانًا بانسياب التجارة بين الدولتين، مع الإشارة إلى أهمية الربط الشبكي لتسهيل الإجراءات.

تسهيلات سودانية أمام المستثمرين الليبيين
وسبق أن أعلنت سلطات ولاية دارفور السودانية الحدودية مع ليبيا في شهر فبراير الماضي تشكيل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية بين البلدين، وذلك بعدما أسدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، تعليمات بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما أبرما وقتها اتفاقًا ينص على تأسيس غرفة سودانية-ليبية مشتركة لمتابعة العمل في البلدين، إلى جانب إنشاء ميناء جاف في مدينة الكفرة لاستقبال البضائع والمنتجات السودانية. وفي نوفمبر 2021، بدأ تدفق السلع الليبية إلى شمال دارفور عقب توقيع اتفاق لتفعيل تجارة الحدود بين البلدين.

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