شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على الجوانب الأخرى من حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية جنوب غرب ليبيا، الذي أسفر عن 9 حالات وفاة و70 مصابًا بحروق جسيمة ومتفاوتة، حسب بيانات رسمية.

وامتدت نيران الانفجار إلى الشارع الجماهيري، حيث أغلقت مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي، مساء الثلاثاء، الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة، وتبعها إقفال متظاهرين غاضبين من أسر ضحايا الانفجار مبنى بلدية بنت بية، وأحرقوا سيارة قبالة البلدية، على خلفية ما وصفوه بـ«أدائها الضعيف» في التعامل مع كارثة انفجار صهريج الوقود، وفق شهود عيان.

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وتأتي تلك التطورات على خلفية ما يعتبره المراقبون تهميشًا كبيرًا للمنطقة الجنوبية، التي بات ينتشر فيها مسلحون، وجماعات تهريب، مع غياب الأمن واتساع البطالة بين الشباب، الذين تحولوا إلى «مقاتلين تحت الطلب».

لمناقشة أسباب وتداعيات كل هذه التطورات، تحدث إلى البرنامج كل من رئيس شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني السايح أبو دربالة، والإعلامي من فزان عبدالله أبوعاذبة، ونائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» في الجنوب الدكتور علي قجة.