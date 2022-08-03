Atwasat

«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 08:36 مساء
«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية
الفريق علي كنه أثناء تدخله لفتح الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة في أوباري، 31 مارس 2022. (المكتب الإعلامي لمنطقة سبها العسكرية)
alwasat radio

نفى الناطق ومنسق «حراك الطوارق» جعفر الأنصاري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، نية الحراك التوجه إلى الحقول النفطية جنوب غرب ليبيا، مؤكدًا أن ما جرى تداوله بالخصوص «أخبار غير صحيحة وزائفة».

وقال الأنصاري إن «حراك الطوارق» لم تصدر عنه أية تصريحات أو بيانات بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماع عن نية الحراك التوجه إلى الحقول النفطية بالمنطقة للسيطرة عليها والاعتصام فيها للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب، أو معارضة أي طرف من أطراف الصراع.

وأكد الأنصاري أن «حراك الطوارق» علق اعتصامه منذ 31 مارس الماضي بعد تدخل آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق علي كنه، وعميد بلدة أوباري أحمد ماتكو نينو، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا الشيخ أبوبكر انقدازن، وعدد من الأعيان ونشطاء الطوارق.

- مجلس قبائل الطوارق يرفض محاولات نشر الفتنة في أوباري.. ويؤكد دعمه للفريق علي كنه

كما نفى المكتب الإعلامي لمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» ما جرى تداوله إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة للفريق علي كنه، بشأن الدعوة لتحرك عسكري ضد قوات القيادة العامة في المنطقة، مؤكدًا أنها «مجرد إشاعات مغرضة».

كما أكد المكتب الإعلامي أن الفريق علي كنه «لم يدلِ بأي تصريح أو بيان يخص أي عمل عسكري في مدينة أوباري»، منوهًا إلى أن صفحة المكتب الإعلامي لمنطقة سبها العسكرية على «فيسبوك» هي المنبر الوحيد لآمر المنطقه العسكرية ومن خلالها يتم نشر كل ما يخص المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعد بدعم وحل مشكلة مرتبات شركة خدمات النظافة في بنغازي
الدبيبة يعد بدعم وحل مشكلة مرتبات شركة خدمات النظافة في بنغازي
اجتماع لجنة أزمة الوقود لبحث سير عمل محطات الوقود داخل مناطق الجبل الغربي
اجتماع لجنة أزمة الوقود لبحث سير عمل محطات الوقود داخل مناطق ...
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 ...
اجتماع حكومي موسع يتخذ 8 إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع المغشوشة
اجتماع حكومي موسع يتخذ 8 إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع المغشوشة
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟...
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «بن سينا» بسرت و«العافية» بالجفرة
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «بن سينا» بسرت ......
«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية
«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية...
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج...
اجتماع حكومي موسع يتخذ 8 إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع المغشوشة
اجتماع حكومي موسع يتخذ 8 إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط