اجتماع حكومي موسع يتخذ 8 إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع المغشوشة

القاهرة - بوابة الوسط

عُقد بمقر جهاز الأمن الداخلي اجتماع حكومي موسع، اليوم الأربعاء، للاتفاق على ثمانية إجراءات لمواجهة الغلاء والسلع غير المطابقة للمواصفات سواء كان على مستوى الغذاء أو الدواء.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إن الوزارة بصدد إصدار قرار يقضي بمنع دخول جميع المواد إلى ليبيا، إلا وفقاً للمواصفات الأوروبية.

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وانتهى الاجتماع بالاتفاق على جملة من القرارات على النحو التالي:

1- تكليف جهاز الحرس البلدي بمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة لتشكيل لجنة مشتركة لتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالخصوص.

2- إنشاء مكتب تابع للجنة المشتركة سالفة الذكر لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات.

3- إعداد حملات إعلامية مكثفة لترشيد وتوعية المواطن عن المواد الغذائية المحظورة علميًا.

4- التنبيه على المواطنين بضرورة متابعة الأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

5- تتولى كافة المصحات وضع التسعيرة في لوحة الإعلانات بشكل يومي.

6- الاهتمام بالمستشفيات العامة والعيادات المجمعة، وذلك لما لها دور فعال بالنهوض بقطاع الصحة.

7- ضرورة إحالة طلبات تسجيل الشركات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الجهات المعنية قبل تسجيلها ومنح الإذن من عدمه.

8- إلزام الشركات الموردة للمواد الغذائية والأدوية بضرورة الاستعانة بشركات التفتيش المحلية بعد حصرها وتقييمها، مع ضرورة وضع عقوبات على الشركات الموردة للشحنات التي يتم رفضها، وفرض عقوبات مشددة على شركات التفتيش في حالة تقصيرها.

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وستباشر هذه اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل وبشكل أوسع وأشمل في كل مناطق ليبيا، وفقًا لاختصاصاتها، وإحالة كل المخالفين والمتورطين إلى الجهات القضائية.

اجتماع حكومي موسع

حضر الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الداخلية لشئون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير إدارة الدعم المركزي اللواء محمد علي فتح الله، ومدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم محمد صالح، ومدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية العميد هشام أبولقمة، ورئيس قسم النشاط الاقتصادي بإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية العميد عادل عبدالسلام عاشور، ومدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن الداخلي العقيد محمد زايد الباشا، ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الطاهر عبدالعزيز سليمان، ورئيس قسم الخدمات الصحية بالمناطق نوري الضاوي، ورئيس لجنة التسعيرة والخدمات الطبية بوزارة الاقتصاد والتجارة جمعة ميلاد هرودة، ومدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة محمد مسعود.

جانب من الاجتماع الحكومي بمقر جهاز الأمن الداخلي (صفحة الجهاز على تويتر)

جانب من الاجتماع الحكومي بمقر جهاز الأمن الداخلي (صفحة الجهاز على تويتر)