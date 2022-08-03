اجتماع لجنة أزمة الوقود لبحث سير عمل محطات الوقود داخل مناطق الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت لجنة متابعة أزمة الوقود برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، وبحضور مديري الأمن بالمنطقة الغربية وشركات توزيع الوقود وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الوضع العام لمستوى توافر الوقود والغاز وسير عمل محطات الوقود داخل مناطق الجبل الغربي، واستعرضت اللجنة التقارير الواردة من مديري الأمن حيال عمل محطات الوقود والتزامها بالتعليمات الصادرة إليها من ناحية التوزيع بداخل المحطات، وكذلك إعلام مندوبي الشركات بضرورة إبلاغ محطات التوزيع بالملاحظات، وفقًا لصفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

كما ناقشت اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على الازدحام داخل هذه المحطات، ومعرفة الإشكاليات الفنية التي كانت سببًا في هذا الازدحام، بناء على توصيات الاجتماع السابق وما تم اتخاذه في هذا الشأن، وتابعت اللجنة سبل مكافحة تهريب الوقود، والقضاء على هذه الظاهرة، ووضع الآليات التي من شأنها توزيع الوقود بشكل عادل على مناطق الجبل، وكذلك متابعة ما يصدر من توصيات اللجنة لجهات الاختصاص لوضع الحلول المناسبة والعاجلة.

وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في 4 يونيو الماضي لجنة لحل أزمة نقص الوقود داخل مدينة طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، على أن تكون اللجنة في حالة «انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها» وتشكلت عضوية اللجنة من رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة لتوزيع النفط ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومندوب عن شركة ليبيا للنفط وشركة الشرارة الذهبية وشركة الراحلة، ومندوب عن ديوان رئاسة الوزراء.

وحدد القرار رقم «259» لسنة «2022» في مادته الثانية مهام اللجنة بـ«تأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع، وتحديد المحطات المستهدفة للتوزيع، والكميات المطلوبة لاحتياجاتها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ونشرها في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للشركات النفطية، وضمان تشغيل محطات الوقود داخل مدينة طرابلس بشكل مستمر طيلة 24 ساعة، وتنظيم آلية توزيع الوقود على المواطنين بما يضمن سلامة العاملين بالمحطات والمواطنين.

وفي مطلع شهر يوليو الماضي، احتدم النقاش بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الحويج، عند الحديث عن أسباب أزمة الوقود التي تعانيها المناطق الليبية، تزامنًا مع الازدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس فحين تحدث الحويج عن الخلل في نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات، مشيرًا إلى شكاوى أصحاب المحطات من وصول الشاحنات ناقصة حمولتها بما يتراوح بين 1000 و2000 لتر، طالب باستخدام تقنية «جي بي إس» والمقايسة لضبط عملية توزيع الوقود.

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ورغم مطالبة الحويج منحه فرصة لاستكمال طرح فكرته، إلا أن الدبيبة قاطعه قائلًا: «هناك جهود كبيرة تبذلها شركة البريقة ولجنة متابعة أزمة الوقود والغاز لحل مشكلة نقص الوقود، والمشكلة في طريقها للعلاج» لكن الوزير استكمل حديثه قائلًا: «أقترح أن يكون لشركة البريقة بعض المحطات والشاحنات للتوزيع»، وهو ما رفضه الدبيبة قائلًا: «لا بد من مشاركة القطاع الخاص في التوزيع، وعدم احتكار هذه الخدمة»، متابعًا: «المشكلة في التهريب وهو ما يحدث في القطاعين العام والخاص على السواء، ونشجع لجنة متابعة قطاع الوقود على حل المشكلة» وفي توقيت متزامن مع الاجتماع، اعتبرت الإدارة العامة للدعم المركزي أن الازدحام أمام محطات توزيع الوقود «غير مبرر ولا داعي له»، مشيرة إلى أن «مادة الوقود متوافرة بنوعيها بنزين وديزل بكافة المحطات».