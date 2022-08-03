الدبيبة يعد بدعم وحل مشكلة مرتبات شركة خدمات النظافة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير التنفيذي للشركة العامة لخدمات النظافة في بنغازي عبدالجليل البرغثي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «وعد بتقديم كامل الدعم وحل مشكلة مرتبات الشركة نهائيًا» وفق تصريح نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن البرغثي التقى الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركة والبحث لإيجاد الحلول لجميع العقبات لتسهيل عمل الشركة.

- بلدية بنغازي: حكومة الدبيبة لم ترسل مرتبات يناير وفبراير لعمال النظافة

وفي 4 يوليو الماضي، قالت بلدية بنغازي إنها تسلمت من وزارة الحكم بحكومة الوحدة الوطنية مخصصات مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2021، وشهري مارس وأبريل للعام الجاري، وأحالتها إلى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني الذي صرفها للعاملين بالشركة.

ونوهت البلدية إلى أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لم تحل مخصصات مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة في بنغازي عن شهري يناير وفبراير للعام الجاري إليها حتى مطلع يوليو الماضي.