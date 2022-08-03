مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير أمن سبها، حسن العياط، تفاصيل واقعة السطو على سيارة تقل سيولة مالية من فرع المصرف المركزي في سبها إلى مصرف الجمهورية وسط المدينة، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال مدير أمن سبها، في تصريح نقلته منصة «فواصل» الإلكترونية: إن مسلحين يستقلون سيارة «هونداي سوناتا» سطوا صباح اليوم على سيارة تابعة للمصرف المركزي فرع سبها، وسرقوا 700 ألف دينار كانت في طريقها إلى مصرف الجمهورية بالمدينة.

وأضاف أن «المسلحين لاذوا بالفرار ولم يتعرضوا للسائق ومن معه، وجرى فتح محضر بالواقعة في المركز الواقع في نطاق الحادث».