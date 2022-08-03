تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 16 إلى 27 يوليو الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 288 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي 27 من يونيو الماضي، أعلن المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 9 إلى 22 يونيو قبل الماضي، والتي شملت أكثر من 502 شركة.