مديرية أمن طرابلس تبحث نقل أرشيفها إلى المركز الليبي للمحفوظات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مكتب المراجعة الداخلية بمديرية أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، مع المسؤول بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، عياد محمد ساسي، إمكانية نقل وحفظ أرشيف المديرية ضمن أرشيف المركز، وتحديد آلية التنظيم وترتيب الوثائق بالمديرية.

وأشارت المديرية في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات مدير الأمن اللواء محمود العابد القاضية بالتنسيق مع المركز لوضع حلول جذرية لحفظ أرشيف المديرية باعتباره «موروثا مهنيا ووظيفيا» مهما.

وأضافت: «الأرشيف يعد عنصرا لنمو الوعي التاريخي للشعوب والأمم، ويعتبر الشهادة الحية للدولة، ويمثل قيمة إنسانية وطنية وحضارية ذات أبعاد مختلفة الاتجاهات والمجالات، كما يساعد الباحثين في حل عديد الإشكالات، ويسهل وصول المعرفة إلى طالبيها».