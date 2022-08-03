ارتفاع متوسط إنتاج الكهرباء بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت الشركة العامة للكهرباء في رفع متوسط إنتاج الكهرباء اليومي بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، والذي أشار إلى تعاون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع شركة الكهرباء لتطوير خطة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة الوطنية، ومواءمتها مع البرنامج الليبي لتثبيت الشبكة في حالات الطوارئ، وهي مبادرة دولية متعددة المانحين بقيادة الوكالة.

وتعمل الخطة على تحسين أداء الخدمة باستخدام تقنيات مثل «توزيع الأحمال بشكل عادل على مستوى البلديات، بحيث تقطع خدمة الكهرباء بشكل عادل لفترات قصيرة ومحددة؛ إلى جانب التفاوض مع أكبر المستهلكين لتقسيم نشاطهم في ساعات خارج أوقات الذروة»، وفق البيان.

وأشارت السفارة إلى مواجهة شبكة الكهرباء ضغوطا إضافية من جراء درجات الحرارة المرتفعة في فترة الصيف، ولذا تنظم الوكالة الأميركية ورش عمل لمساعدة مشغلي الشبكة الوطنية على معالجة الفجوات في الإمداد، ونقل الطاقة بشكل فعال بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة.