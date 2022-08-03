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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 10:18 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار قرشا واحدا مسجلا 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر اليورو قرشين إلى 4.95 دينار من 4.97 دينار أمس، وخسر سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا مسجلا 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار أمس.

واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.72 دينار من 0.71 دينار أمس.

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