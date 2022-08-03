مؤسسة النفط تبحث المحافظة على تزويد محطات الكهرباء بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط سبل المحافظة على استمرارية تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، أمس الثلاثاء، مع مستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء، المهندس أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الدكتور محمد عمر المشاي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، الدكتور عبدالسلام الأنصاري، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع أوجه الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، كما تطرق إلى إمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد المحطات بالطاقة البديلة.

واستعرض الأنصاري مشاريع جهاز الطاقات المتجددة، والأعمال المنفذة ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة «توتال» الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

من جانبه، أشاد بن قدارة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، مؤكدا أن الأولية القصوى بالنسبة للمؤسسة هي توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطتي كهرباء أوباري وغرب طرابلس.