«حكومة باشاغا»: نقل مصابي حادث «بنت بية» من بنغازي إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء الثلاثاء، عن نقل جميع المصابين في انفجار صهريج الوقود في «بنت بية»، من بنغازي إلى مصر لتلقي العلاج.

ونشرت صفحة الحكومة على «فيسبوك»، صورًا تظهر عملية نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى الطائرات المجهزة تمهيدًا لنقلهم إلى مصر.

تعذر نقل 4 مصابين في حالة حرجة

وفي السياق، قالت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري إن مستشفى الجلاء في بنغازي باشر نقل جميع الحالات المصابة في حادث انفجاز صهريج الوقود في «بنت بية» لتلقي العلاج في مصر، باستثناء 4 حالات حرجة، من بين إجمالي عدد الحالات في بنغازي البالغة 32 حالة.

تزامن ذلك مع مطالبة عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية جنوب غرب ليبيا، بنقل المصابين في حادث انفجار صهريج الوقود إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج.

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وحملوا حكومة الوحدة الوطنية، في بيان مشترك، المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية المتردية في فزان بشكل عام، مطالبين «النائب العام بفتح تحقيق شامل في الحادثة التي راح ضحيتها أبناء بلدية بنت بية والبلديات المجاورة»، و«زيادة كميات الوقود للمحطات ووضع آليات في عملية انسياب الوقود ووصوله إلى مستحقيه».

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه جرى التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى دول تونس وإسبانيا وإيطاليا.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة يتابع عملية نقل المصابين جراء انفجار شاحنة الوقود في بنت بية إلى مصر لتلقي العلاج. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة يتابع عملية نقل المصابين جراء انفجار شاحنة الوقود في بنت بية إلى مصر لتلقي العلاج. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

مصابون في «حادث بنت بية» يتلقون العلاج (الإنترنت)

إسعاف مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)