شاهد في «اقتصاد بلس»: مجلس الأمن متخوف من طباعة العملة الورقية إلى ليبيا.. ما أسباب ذلك؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على تخوفات مجلس الأمن من طباعة العملة الورقية إلى ليبيا، باعتبارها خطوة خارج المعايير المعروفة لطباعة العملة.

ليبيا تضيع فرص قفزة أسعار النفط

وألقى البرنامج الضوء أيضًا على تضييع ليبيا فرص قفزة أسعار النفط، رغم إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، مساء أول أمس الأحد، وصول معدلات الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، التي كانت ما قبل حالة «القوة القاهرة» التي أعلنتها المؤسسة خلال الفترة من 17 أبريل إلى مطلع الشهر الجاري.

- مؤسسة النفط: وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميا

واليوم الثلاثاء استقرت أسعار النفط، عالميًا، بعد إغلاقها عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر، حيث جرى تداول خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي بالقرب من 94 دولارًا للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 5% يوم أمس الإثنين، وسط مؤشرات على أن التباطؤ العالمي سيضر بالطلب على الطاقة، فيما يقترب خام (برنت) القياسي العالمي من العودة إلى مستوى 100 دولار، وفق موقع «العربية.نت».

137 حالة قتل خلال 5 أشهر.. يد الجريمة تطول في ليبيا

وأرجع مراقبون تزايد جرائم القتل في المدن الليبية خلال الفترة الماضية إلى ضعف الأجهزة الأمنية وعدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، ما جعلهم يعززون جرائمهم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي وسط ارتفاع مطرد لمعدلات البطالة وانتشار الجريمة.



ويفيد مؤشر الجريمة العالمية بأن ليبيا تأتي في المركز الأول في شمال أفريقيا، مع انتشار السلاح تصل إلى ثلاث قطع لكل شخص، التي أدت إلى وقوع 137 حالة قتل خلال 5 أشهر، بحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة.

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