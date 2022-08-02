وزارة الشباب توضح مستجدات وسير عمل مبادرة الإقراض والإسكان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مروة الباروني، إن القوائم المتداولة حاليًا بشأن مبادرة الإقراض والإسكان الشبابي، هي للأشخاص المسجلين في المنظومة ممن استوفوا البيانات المطلوبة وليس الذين سيتم منحهم القروض.

وأوضحت الباروني، في مؤتمر صحفي لتوضيح سير عمل المبادرة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تتعلق بالشقق السكنية البالغ نسبة الإنجاز فيها بين 80 و100% والأراضي، مشيرة إلى تخصيص الرقم «1415» للإجابة عن استفسارات المواطنين بشأن سير عمل المبادرة.

تشكيل لجان فرعية في كل بلدية

وأشارت إلى إصدار اللجنـة العليا قرارًا بتشكيل لجان فرعية في كل بلدية بعضوية كل من:

- عميد البلدية.

- عضو عن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

- عضو عن مكتب الشباب.

- عضو عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية.

- عضو عن مكتب صندوق الزكاة.

- عضو عن وكالة الجهود التطوعية.

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مهام اللجان الفرعية

وقالت إن اللجان الفرعية تختص بعدة مهام هي:

- استلام وفرز طلبات المتقدمين وفقًا للمعايير المحددة.

- تشكيل الفرق اللازمة للزيارات الميدانية للتحقق من سلامة البيانات.

- تطبيـق المعايير في النموذج رقم «4» للشباب ورقم «5» للأسر المحتاجة.

- إحالة نتائجها وتقييمها إلى اللجنة العليا لإعلان تنفيذ المبادرة.

كيف تنفيذ الحكومة مبادرة الإسكان الشبابي

والسبت الماضي، 30 يوليو، كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ست خطوات لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، تشمل حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية، وتحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة وغير المقتحمة، وتحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60%، وكذلك الوحدات السكنية التي نسب الإنجاز فيها تقل عن 60%.

كما شملت الإجراءات تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية، وتحديد مشاريع الوحدات السكنية التي جرى البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها، ثم أخيرًا تحديد المساكن الأرضية المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.