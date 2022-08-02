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اتهام الاتحاد الأوروبي بتسهيل الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا عبر «درون»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 07:33 مساء
اتهام الاتحاد الأوروبي بتسهيل الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا عبر «درون»
منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية تقول إن المراقبة الجوية التي تمارسها «فرونتكس» تُسهل العودة إلى الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا. (الإنترنت)
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هاجمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية، الاتحاد الأوروبي بعد ترخيصه طائرة مسيرة تابعة لها بمساعدة خفر السواحل الليبي في إعادة مهاجرين إلى البلاد، حيث يتعرضون هناك إلى ما سمته «انتهاكات»، وذلك بعد أيام على تقارير تفيد بتستر وكالة «فرونتكس» على عمليات «صد» مهاجرين من قبل خفر السواحل اليوناني.

ورغم الأدلة الدامغة على تعذيب واستغلال المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وهي جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لـ«الأمم المتحدة» خلال السنوات القليلة الماضية، دعم «الاتحاد الأوروبي» جهود القوات الليبية لاعتراض القوارب، حيث سحب الاتحاد سفنه وأقام شبكة من المعدات الجوية تديرها شركات خاصة وفق «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس الإثنين.

مراقبة قوارب الهجرة قرب سواحل ليبيا
ومنذ مايو 2021، نشرت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، طائرة مسيَّرة خارج مالطا، وتظهر أنماط رحلاتها الدور الحاسم الذي تلعبه في اكتشاف القوارب القريبة من السواحل الليبية. إذ تقدم «فرونتكس» المعلومات التي تجمعها الطائرة المسيَّرة إلى السلطات الساحلية، بما فيها ليبيا.

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وحسب المنظمة الدولية غير الحكومية تزعم «فرونتكس» أن هدف المراقبة المساعدة في جهود الإنقاذ، لكن المعلومات تسهل عمليات الاعتراض والإعادة إلى ليبيا. ففي اليوم الذي قُبض فيه على مهاجر وعائلته في البحر، اعترضت القوات الليبية زورقين آخرين على الأقل وأعادت 228 شخصًا على الأقل إلى ليبيا. كما اعتُرض أحد تلك القوارب في المياه الدولية، داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية. فيما يشير مسار الطائرة المسيَّرة إلى أنها كانت تراقب مسار القارب، لكن «فرونتكس» لم تُبلغ مطلقًا سفينة الإنقاذ غير الحكومية القريبة «سي ووتش».

غموض حول مراقبة عمليات الهجرة
وتكشف «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة غير ربحية «بوردر فورينزيك»، أنهما تدرسان كيف يسهم التحول من المراقبة البحرية إلى الجوية في دورة الانتهاكات الشديدة في ليبيا. واتهمت «فرونتكس» بالافتقار إلى الشفافية على خلفية رفض الوكالة طلباتها وطلبات «سي ووتش» لمعلومات حول أنشطتها في 30 يوليو 2021.

واعترضت القوات الليبية العام الماضي أكثر من 32450 شخصًا وأعادتهم إلى الاحتجاز التعسفي والانتهاكات في ليبيا. وكان تقرير دولي لـ«فرونتكس» انتقد قيام الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود بشكل روتيني بالتستر على عمليات «صد» المهاجرين غير القانونية من قبل خفر السواحل اليوناني. واستقال رئيس الوكالة «فابريس ليغيري» من منصبه في أبريل بعد تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في سوء الإدارة المزعوم.

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