القطراني يدعو إلى التواصل مع المراكز الصحية في مصر لعلاج مصابي حادث بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، مديري مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي «إلى التواصل مع المراكز الصحية في مصر، لنقل المصابين التي تستدعي حالاتهم علاجهم بالخارج» من ضحايا حادث انفجار صهريج نقل الوقود ببلدية بنت بية، بحسبل المكتب الإعلامي للحكومة.

جاءت دعوة القطراني خلال لقائه، رفقة النائب الثاني لرئيس الحكومة سالم الزادمة اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي الدكتور أكرم الشيخي، ومديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، بحضور وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، ووزير السياحة والآثار علي قلمة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة فتحي التباوي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، والمستشار الصحي لنائب رئيس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي.

الأوضاع الصحية لمصابي حادثة بنت بية

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تناول حادثة انفجار ناقلة الوقود التي وقعت ببلدية بنت بية، فجر أمس الإثنين، للوقوف على حالات الجرحى بمستشفى الجلاء، ومركز بنغازي الطبي، وتقديم كافة التسهيلات وإجراءات الإسعافات السريعة التي تم اتخاذها لنقل المصابين من خلال الطيران العسكري التابع للقيادة العامة التي استجابت لاستغاثة أهالي الجنوب.

- ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى

- بالفيديو.. نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن مديراي مستشفى الجلاء، ومركز بنغازي الطبي، قدما خلال اللقاء شرحًا وافيًا للقطراني والزادمة عن الوضع العام للمصابين، فيما أعرب القطراني والزادمة عن امتنانهما لجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة في معالجة جرحى الحادث، ووقوفهم ومتابعتهم لحالاتهم الصحية.

القطراني: مستشفيات بنغازي تحت تصرف أهالي الجنوب

كما أكد القطراني والزادمة أن كافة مستشفيات مدينة بنغازي، تحت تصرف أهالي الجنوب لتقديم الخدمات الصحية لهم، بالإضافة لنقل الحالات الحرجة التي تتطلب العلاج بالخارج. كما أكدا أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل على تواصل مستمر في متابعة أوضاع المصابين، وتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا لمناقشة الاحتياجات الضرورية لقطاع الصحة، خاصة المعدات الطبية في مجال الطوارئ، لافتًا إلى أن القطراني أكد من جانبه وجود دعم مباشر لقطاع الصحة، ونوه إلى أنه «تكون هناك ميزانية خاصة لهذا القطاع الحيوي».

اجتماع القطراني والزادمة مع مديري مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني والزادمة مع مديري مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني والزادمة مع مديري مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني والزادمة مع مديري مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. (المكتب الإعلامي للحكومة)