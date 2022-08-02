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الدبيبة يؤكد ضرورة صرف المنح المالية وتفعيل التأمين الصحي لمصابي الحروب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 06:55 مساء
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف المنح المالية وتفعيل التأمين الصحي لمصابي الحروب
اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب.. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عضرورة صرف المنح المالية وتفعيل التأمين الصحي والاهتمام بمصابي الحروب، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، مساء اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء خصص للاستماع إلى المشاكل التي تواجه مصابي الحروب، مشيرًا إلى أن الدبيبة أكد «ضرورة أن تلقى هذه الشريحة الاهتمام الكافي من خلال صرف المنح المالية، وتفعيل التأمين الصحي لهم».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الديبيبة أصدر تعليماته لرئيس «هيئة أسر الشهداء والمفقودين» لمعالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع وزارة المالية.

- الدبيبة يوجه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
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تفعيل قانون ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
وأصدر الدبيبة، في 22 أغسطس 2021، تعليماته إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المختلفة «لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2013، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، مع ضرورة تنظيم ملف علاج الجرحى بالداخل والخارج».

ويقر القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير تسعة منافع للفئة المستهدفة بموجب مادته الثالثة، حيث يمنحهم الحق في «وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق»، والحصول على «منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف وثلاثمئة وخمسين دينارًا، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار تحدد وفقًا لنسبة الإعاقة».

كما يمنح القانون الفئة المستهدفة حق الرعاية الصحية الاعتيادية لهم ولزوجاتهم وأبنائهم القصر «بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وحق الحصول على سيارة تناسب إعاقتهم بناء على طلبهم كل خمس سنوات، على أن يسددوا ثمنها على أقساط مريحة ويعفوا من جميع الرسوم، إضافة إلى تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف، ويشمل ذلك النقل المحلي والدولي.

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