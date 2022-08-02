البعثة الأممية تعزي في ضحايا «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود بالقرب من أوباري، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأثنت البعثة على السلطات الليبية لاستجابتها السريعة لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.

وأوضحت البعثة في بيان مقتضب، أن منظمة الصحة العالمية في ليبيا نشرت فريق طوارئ لدعم السلطات وقدمت تدخلات طبية، مشددة على أن هناك الحاجة لمزيد الجهود للاستجابة بشكل أمثل.

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة؛ ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

وزارة الداخلية تباشر التحقيق في الحادث

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية ارتفعت إلى 56 جريحا وتسعة قتلى.

- «الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»

- ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى

- تونس تعرض مساعدة ليبيا في إنقاذ مصابي انفجار بنت بية

- بوجناح يطالب النائب العام بفتح تحقيق حول عدم وصول الوقود للجنوب

- بالفيديو.. نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مباشرتها التحقيق بإشراف النيابة العامة في حادث انفجار إحدى صهاريج نقل الوقود في بلدية بنت بية. وعدت الوزارة في بيان، أن الحادث «فاجعة ومصاب جلل لنا جميعا».

نقل مصابين إلى تونس

وجرى فجر اليوم الثلاثاء، نقل أولى الحالات الحرجة الناجمة عن حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية إلى تونس عبر الإسعاف الطائر.

جاء ذلك بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، بنقل الحالات المصابة جراء الحادث للعلاج في الخارج، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسيير قافلة طبية من مستشفى بني وليد لمساعدة مركز سبها الطبي في تقديم الخدمات لعلاج المصابين جراء انفجار صهريج الوقود.