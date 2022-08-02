المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل والتأهيل، وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، تنظيم سوق العمل الليبي، والعمالة الوافدة، ودعم القطاع الخاص، ومتابعة الحكومة للتعيينات الصادرة فترة الانقسام السياسي ومعالجة الأخطاء بها.



وقدم الوزير خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، إحاطة كاملة حول عمل وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري بالدولة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الرئاسي، وعضو المجلس، موسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على «ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.