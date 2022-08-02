Atwasat

المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 03:18 مساء
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
من لقاء المنفي والعابد، 2 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل والتأهيل، وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، تنظيم سوق العمل الليبي، والعمالة الوافدة، ودعم القطاع الخاص، ومتابعة الحكومة للتعيينات الصادرة فترة الانقسام السياسي ومعالجة الأخطاء بها.

وقدم الوزير خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، إحاطة كاملة حول عمل وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، والخطوات المتخذة في الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، في إطار خطة التنظيم الإداري للمؤسسات والوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري بالدولة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

- «الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة والكبير
- العابد يكشف عدد الباحثين عن العمل وطبيعة البطالة في ليبيا

وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الرئاسي، وعضو المجلس، موسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على «ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نقل 7 مصابين في «حادث بنت بية» إلى بنغازي اليوم
نقل 7 مصابين في «حادث بنت بية» إلى بنغازي اليوم
«الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة والكبير
«الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة ...
ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى
ارتفاع حصيلة ضحايا «حادث بنت بية» إلى 56 جريحا و9 قتلى
«الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»
«الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره بوللي
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره......
رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل مشتركة تدعو إلى ضبط النفس
رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل ......
البعثة الأممية تعزي في ضحايا «حادث بنت بية»
البعثة الأممية تعزي في ضحايا «حادث بنت بية»...
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي...
«الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»
«الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط