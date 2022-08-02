السفارة البريطانية تعلق على انفجار بنت بية: حادث مأساوي

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، التعازي لأسر ضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية.

وغردت السفارة عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «تعازينا لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع ببلدية بنت بيّة يوم أمس. نقف مع أهالي بلدية بنت بيّة في هذا الوقت العصيب».

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

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تونس تعرض المساعدة

وفي وقت سابق، أعربت تونس عن «تضامنها التام» مع ليبيا، بعد انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية بالجنوب، ما أسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن تونس تتابع بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية تداعيات هذا الحادث، كما تتواصل مع «الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء».