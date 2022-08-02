تراجع هامشي للدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط سعر صرف الدولار بمقدار قرش واحد، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية، مسجلا 4.85 دينار، مقارنة بـ4.86 دينار، أمس الإثنين.

وصعد سعر اليورو بمقدار قرش واحد، مسجلا 4.97 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، كما زاد الجنيه الإسترليني بمقدار قرش واحد مسجلا 5.93 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني، الذي سجل 0.71 دينار.