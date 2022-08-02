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«الأرصاد»: طقس مستقر.. ورطوبة عالية نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 10:30 صباحا
«الأرصاد»: طقس مستقر.. ورطوبة عالية نسبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث تحافظ  درجات الحرارة على معدلاتها، وتبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و43 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجل بين 35 و37 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غات- غدامس-الحمادة:
- حالة السماء: صافية على معظم المناطق مع ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين و38 و43 درجة مئوية.

الواحات-السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ

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