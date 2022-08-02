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شاهد في «اقتصاد بلس»: «حادثة بنت بية».. عندما تتحول الثروة إلى نقمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 12:58 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: «حادثة بنت بية».. عندما تتحول الثروة إلى نقمة
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV». الإثنين 1 أغسطس 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على تداعيات حادث انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية جنوب غرب ليبيا، وأسفر عن 7 حالات وفاة و70 مصابا، وهي الكارثة التي سيطرت على أحداث اليوم في ليبيا، وأثارت استهجانا واسعا، خاصة ما يتعلق بتهريب الوقود، والذي حوّل الثروة إلى نقمة.

وأشار البرنامج إلى تقرير لمنظمة «اليونسيف» يرجح فقدان 4 ملايين ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تقارير أممية تحذر من اتساع رقعة ندرة المياه في المنطقة العربية، وليبيا تحديدا.

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وألقى البرنامج الضوء على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، مساء أمس الأحد، وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميًا، والتي كانت ما قبل حالة «القوة القاهرة» التي أعلنتها المؤسسة خلال الفترة من 17 أبريل إلى مطلع الشهر الجاري.

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