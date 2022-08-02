إيطاليا تتعهد بمواصلة دعم الالتزام الأممي بالاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أن روما ستواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال الانتخابات في البلاد.

جاءت تصريحات أورلاندو، بمناسبة انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. ووجه أورلاندو، الشكر لوليامز، مشيرًا إلى أن وساطتها الحازمة فتحت فصلاً جديدًا مهما من الأمل.

السلام في ليبيا يرتكز على حسن نية قادة البلاد

وأكد المبعوث الإيطالي أن السلام والازدهار في ليبيا يرتكزان في نهاية الأمر على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين، داعيًا القادة الليبيين إلى جعل ليبيا وشعبها في مقدمة اهتماماتهم، فضلاً عن التطلع إلى سلطة تنفيذية موحدة، مع رفض العنف والصراع، مشددًا أن بلاده ستواصل من جهتها دعم نهج الدبلوماسية الأميركية.

وفي بيان صدر عنها لمناسبة انتهاء مهمتها، أعربت ستيفاني وليامز عن اعتقادها بأنه «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».

وأشارت إلى أنه «تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».