«بوابة الوسط» تنشر أسماء ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت «بوابة الوسط» على قائمة بأسماء الوفيات من ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية جنوب غرب ليبيا، الذي وقع فجر الإثنين، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم، أن الحادث أسفر عن 7 حالات وفاة و70 مصابا.

ووفق القائمة التي حصلت عليها «بوابة الوسط» فقد أسفر الحادث عن وفاة 7 شبان هم كل من: نبيل اجنين من منطقة التناحمة، ومراد العزومي من بنت بية، ومحمد أبوزغاية ومحمد البدوي من منطقة أخليف، وإدريس قومة وحسن عبدالقادر عتيق ومعتز السامي من منطقة القلعة.

وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابة الـ70 نقل منهم 23 حالة لتلقي العلاج بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس، مشيرة إلى وفاة حالة واحدة أثناء قدومها إلى المستشفى.

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وأضافت الوزارة أنه جرى نقل 37 حالة إصابة أخرى إلى المنطقة الشرقية أسعفت 19 حالة منهم بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي و18 حالة بمركز بنغازي الطبي.

كما ذكرت الوزارة أن 26 حالة من الضحايا بالمنطقة الجنوبية، من بينها 6 حالات وفاة و20 حالة لازالت تتلقى العلاج بالمراكز الطبية في المنطقة.

وتعرضت شاحنة نقل وقود للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.