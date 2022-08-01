«رأس لانوف»: إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤولو شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، عزمهم إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر المقبل، مبينين أن إعادة تأهيله استغرقت 5 ملايين ساعة عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة خليفة عبد الصادق، أحمد عمار، حسين صافار، مسعود موسى، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من مديري الإدارات بالشركة.

- «رأس لانوف»: إعادة تأهيل مصنع الإيثيلين استغرق 5 ملايين ساعة عمل

جرى خلال الاجتماع، مناقشة النشاط العام للشركة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على «فيسبوك».

سير عمليات شركة «رأس لانوف»

وأطلع مسؤولو شركة «رأس لانوف» مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما أُنجز من مشاريع، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والجهود التي بذلت للإسراع في إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، وفق البيان.

ونقل البيان عن بن قدارة إشادته بـ«الجهود الجبارة المبذولة من إدارة شركة رأس لانوف والعاملين بها»، مؤكدًا دعمه الدائم والتام للشركة لتحقيق كافة مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

جانب من اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارة شركة «رأس لانوف» (صفحة المؤسسة على فيسبوك)