السفارة الإيطالية: إرسال أدوية للمساعدة في علاج مصابي حادث بنت بية غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا اعتزامها إرسال أدوية إلى مستشفيات سبها وبنت بية للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار شاحنة وقود ببلدية بنت بية الذي وقع صباح اليوم الإثنين.

وقالت السفارة إن إرسال الأدوية سيجرى، غدًا الثلاثاء، بالتنسيق مع السلطات المحلية وذلك في إطار المبادرة الثنائية «جسر التضامن»، وفق بيان نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر».

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السفير الإيطالي يرسل تعازيه إلى أسر ضحايا الحادث

وأشار البيان إلى إرسال السفير جوزيبي بوتشينو رسالة إلى رئيس بلدية بنت بية، أكد فيها تأثره الشديد بـ«الحادث المروع المأساوي»، وعبَّر عن أعمق التعازي لأسر الضحايا.

وتعرضت شاحنة نقل وقود للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.