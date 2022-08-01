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زينينغا يوضح لعمداء بلديات «الأولوية القصوى» للأمم المتحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 09:01 مساء
زينينغا يوضح لعمداء بلديات «الأولوية القصوى» للأمم المتحدة في ليبيا
زينينغا مع عمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، الأحد 31 يوليو 2022. (البعثة الأممية)
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أوضح القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، خلال لقائه عددًا من عمداء البلديات في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس «الأولوية القصوى» للأمم المتحدة في ليبيا، معرباً عن استعداده لعقد اجتماعات مع عمداء البلديات المنتخبين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين، إن زينينغا التقى أمس الأحد، «عمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان»، مشيرة إلى أنهم «يمثلون عمداء أكثر من 130 بلدية في ليبيا».

عمداء البلديات يطالبون بإنهاء المراحل الانتقالية والحكومات الموقتة
وأوضحت البعثة في تغريدة ثانية أن «عمداء البلديات أعربوا عن رغبة الشعب القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت. وأعربوا عن أملهم في استقرار ليبيا لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي. وشددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات الموقتة».

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وأضافت البعثة أن زينينغا أكد من جهته للحضور «التزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى»، وأعرب عن استعداده «لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي».

انتهاء مهمة وليامز في ليبيا
ومنذ ديسمبر 2021، يتولى زينينغا مهمة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفًا للمبعوث السابق يان كوبيش الذي غادر منصبه في 10 ديسمبر، إثر خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عين الأميركية ستيفاني وليامز بمنصب مستشارة شؤون ليبيا.

وانتهت مهمة وليامز، أمس الأحد، والتي تعذر تعيينها على رأس البعثة الأممية لقيادة جهود المنظمة الدولية في الوساطة بين الأطراف الليبية، بسبب خلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي، لا سيما بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها «تحاول تسمية شخص موقت في أسرع قت ممكن للقيام بنوع المهمات» التي قامت بها وليامز التي غادرت منصبها نهاية يوليو. وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق ،إن زينينغا «هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر» لرئاسة البعثة.

لقاء زينينغا مع عمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، الأحد 31 يوليو 2022. (البعثة الأممية)
لقاء زينينغا مع عمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، الأحد 31 يوليو 2022. (البعثة الأممية)
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