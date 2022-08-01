Atwasat

نورلاند يصف انفجار بنت بية بـ«المأساوي» ويدعو لتسهيل تدخل خدمات الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 07:34 مساء
نورلاند يصف انفجار بنت بية بـ«المأساوي» ويدعو لتسهيل تدخل خدمات الطوارئ
سيارة محترقة بعد انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (البلدية)
alwasat radio

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية بالمنطقة الجنوبية جعله يشعر بالحزن، وكذلك فريق السفارة، واصفًا الانفجار بـ«المأساوي».

وأضاف نورلاند، في تدوينة نشرها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، اليوم الإثنين: «نعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا. كما نحث على التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخل خدمات الطوارئ».

- بوجناح يطالب النائب العام بفتح تحقيق حول عدم وصول الوقود للجنوب
- بالفيديو.. نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية
- الصحة تعلن إجراءات التعامل مع ضحايا انفجار بنت بية

وانفجرت شاحنة نقل وقود بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، فيما توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين غير المتوافر في المنطقة الجنوبية، مما تسبب في وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتابع إجراءات عودة عمل الشركات المالطية في ليبيا
المنفي يتابع إجراءات عودة عمل الشركات المالطية في ليبيا
مجلس الدولة: حادث بنت بية نتيجة ومحصلة للانقسام السياسي وتعدد الحكومات
مجلس الدولة: حادث بنت بية نتيجة ومحصلة للانقسام السياسي وتعدد ...
نورلاند يصف انفجار بنت بية بـ«المأساوي» ويدعو لتسهيل تدخل خدمات الطوارئ
نورلاند يصف انفجار بنت بية بـ«المأساوي» ويدعو لتسهيل تدخل خدمات ...
عميد بلدية بنت بية يحمل حكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية فشل التعامل مع «كارثة انفجار الصهريج»
عميد بلدية بنت بية يحمل حكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية فشل ...
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
زينينغا يوضح لعمداء بلديات «الأولوية القصوى» للأمم المتحدة في ليبيا
زينينغا يوضح لعمداء بلديات «الأولوية القصوى» للأمم المتحدة ......
المبعوث الإيطالي: يجب على قادة ليبيا السعي وراء سلطة تنفيذية موحدة
المبعوث الإيطالي: يجب على قادة ليبيا السعي وراء سلطة تنفيذية......
بوجناح: لم يسمح للفرق الطبية القادمة من طرابلس إلى سبها بمساعدة مصابي «حادثة بنت بية»
بوجناح: لم يسمح للفرق الطبية القادمة من طرابلس إلى سبها ......
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول ......
عميد بلدية بنت بية يحمل حكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية فشل التعامل مع «كارثة انفجار الصهريج»
عميد بلدية بنت بية يحمل حكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية فشل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط