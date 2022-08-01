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مجلس الدولة: حادث بنت بية نتيجة ومحصلة للانقسام السياسي وتعدد الحكومات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 07:29 مساء
مجلس الدولة: حادث بنت بية نتيجة ومحصلة للانقسام السياسي وتعدد الحكومات
أحد المصابين في حادث بنت بية يتلقى العلاج فور وصوله مستشفى الحروق في طرابلس، الإثنين 1 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)
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اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن حادث انفجار صهريج الوقود، الذي وقع فجر اليوم الإثنين في بلدية بنت بية جنوب غرب ليبيا، «هو نتيجة ومحصلة للانقسام السياسي في البلاد، وتعدد الحكومات وعدم قدرة أي من هذه المكونات على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي»، مقدمًا تعازيه إلى أهالي الجنوب وبلدية بنت بية في وفاة الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم، إن استمرار الانقسام السياسي وتعدد الحكومات «يؤدي في النهاية إلى ضعف الخدمات المقدمة للشعب الليبية، وصعوبة وصول هذه الخدمات إلى مستحقيها، خاصة في الجنوب وفي أطراف البلاد والدواخل»، لافتًا إلى أن ذلك «يؤكد الضرورة الملحة لوجود حكومة واحدة تهتم بالمواطن وتقدم خدماتها إليه في جميع أرجاء ليبيا دون استثناء».

كما نعى مجلس النواب ضحايا الحادث، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي وكافة أسر الضحايا، وطالب الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا وكافة الأجهزة المعنية «بتسخير كافة الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين وتقديم الدعم لأسر الضحايا وذويهم».

9 وفيات وأكثر من 50 إصابة ضحايا انفجار شاحنة الوقود في بنت بية
وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.

- نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية
- وصول 4 مصابين من حادث بنت بية إلى مستشفى الحروق في طرابلس
- مستشفى بني وليد العام يسير قافلة طبية للمساهمة في علاج مصابي «حادث بنت بية»
- شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

استجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى طرابلس
وأصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح تعليماته إلى مركز طب الطوارئ والدعم لاستجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، لمساعدة الكوادر الوطنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا الانفجار.

وتوقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن يصل الفريق الطبي التونسي المتخصص في جراحة الحروق إلى العاصمة طرابلس مساء اليوم أو غدًا صباحًا.

نقل مصابين من حادث بنت بية للعلاج في طرابلس وبنغازي
ونقل عدد من مصابي حادث انفجار صهريج نقل الوقود إلى كل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي لتلقي العلاج في مستشفيات المدينتين. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 4 حالات من المصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بية إلى مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس قادمة من سبها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها، التابعة للقيادة العامة، نقل مصابي انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، إلى مدينة بنغازي عبر طائرة عسكرية، لتلقي العلاج، تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر.

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