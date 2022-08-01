المنفي يتابع إجراءات عودة عمل الشركات المالطية في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أطلع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على إجراءات عودة عمل الشركات المالطية إلى ليبيا، مؤكدًا استعداد بلاده دعم كل ما يمكِّن الليبيين من الوصول لتجاوز الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء، عقد مساء اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

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وأفاد البيان بأن السفير قدم إحاطة عن زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي، وما أحرزه من تقدم في مجال عودة الطيران، ومنح التأشيرات لمواطني البلدين.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على «عمق العلاقات الثنائية بين مالطا وليبيا، والترابط الثقافي والجغرافي بين البلدين»، مؤكدًا أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة، ومشيدًا بدور مالطا الداعم للاستقرار في ليبيا.

وجدد المنفي حرص المجلس الرئاسي، وتأكيده ضرورة المحافظة على الاستقرار، ووحدة المؤسسات في ليبيا والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال تحقيقًا لتطلعات الليبيين.