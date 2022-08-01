مجلس النواب ينعى ضحايا حادث بنت بية ويطالب الحكومة بدعم ذويهم وعلاج المصابين

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مجلس النواب، عصر الإثنين، ضحايا الحادث الأليم جراء انفجار صهريج نقل الوقود الذي وقع بمنطقة بنت بية جنوب غرب ليبيا صباح اليوم، مشيرًا في بيان أصدره بالخصوص إلى أن الحادث «راح ضحيته حتى الآن 6 مواطنين وعشرات المصابين».

وعبر مجلس النواب، في البيان الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، عن بالغ حزنه بهذا المصاب الجلل، مطالبًا الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا وكافة الأجهزة المعنية «بتسخير كافة الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين وتقديم الدعم لأسر الضحايا وذويهم»، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي وكافة أسر ضحايا الحادث.

9 وفيات وأكثر من 50 إصابة ضحايا انفجار شاحنة الوقود في بنت بية

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.

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وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 4 حالات من المصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بية إلى مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس قادمة من سبها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

استجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى طرابلس

وأصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح تعليماته إلى مركز طب الطوارئ والدعم لاستجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، لمساعدة الكوادر الوطنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا الانفجار.

وتوقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن يصل الفريق الطبي التونسي المتخصص في جراحة الحروق إلى العاصمة طرابلس مساء اليوم أو غدًا صباحًا.