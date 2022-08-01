عقيلة صالح يلتقي الحبري ويزور إدارة الأصول بـ«مركزي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي وصفه المجلس بـ«محافظ المصرف المركزي»، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.

وقال مجلس النواب، في بيان اليوم الإثنين، إن الاجتماع جرى في مدينة بنغازي، «بحضور مديري الإدارات بالمصرف المركزي، إذ بحث الطرفان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات»، فيما زار عقيلة صالح إدارة الإصدار وأصولها بالمصرف.

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حديث من الحبري حول المعوقات التي تواجه مشروع التوحيد

وقدم الحبري نبذة عن مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجه هذا المشروع، بينما تفقد عقيلة «إدارة الإصدار وأصولها من خزائن وآلة العد المتطورة، التي تعد الوحيدة من نوعها في البلاد»، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الحبري كرم عقيلة صالح «تقديرًا لجهوده المبذولة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، مشيرًا إلى أن الحبري دعا رئيس مجلس النواب إلى حفل افتتاح مبنى المصرف في مدينة البيضاء المخصص لقسم الإصدار ووحدة الاستقرار المالي، المقرر في الفترة المقبلة.

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)

جانب من زيارة عقيلة صالح للمصرف المركزي بنغازي، الأول من أغسطس 2022. (مجلس النواب)