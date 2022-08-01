لجنة حكومية تبحث معالجة الصعوبات التي تواجه مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية، اليوم الإثنين، تنفيذ بنود الميزانية ومعالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط في عدة ملفات. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش في ديوان مجلس الوزراء اليوم الإثنين.

متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط

وفي 28 يونيو الماضي، عقد تنتوش اجتماعًا مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2021، بشأن متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مسؤولون عن وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، المصروفات الفعلية للمؤسسة، ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين، إضافة إلى تسوية الالتزامات القائمة عليها وتنفيذ الخطة التطويرية.