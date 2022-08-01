القطراني يجتمع مع عقيلة صالح في بنغازي لمناقشة تسهيل عمل حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تسهيل عمل حكومة باشاغا.

وجرى اللقاء في مكتب القطراني ببنغازي، وخلاله رحب القطراني بـ«مواقف عقيلة صالح الوطنية الثابتة وسعيه المستمر في استقلالية القرار الليبي، ودعمه اللا محدود للحكومة الليبية التي جاءت بتوافق ليبي دون أي تدخلات خارجية»، وفق بيان صادر عن حكومة باشاغا نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتناول الاجتماع آليات عمل حكومة باشاغا، والخطوات التي تقوم بها لتوفير الخدمات للمواطن.

من جانبه، أكد عقيلة صالح دعمه حكومة باشاغا، وعبر عن ثقته في «قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة في أقرب وقت»، مشددًا على ضرورة أن تمارس الحكومة عملها على كامل التراب الليبي، خاصة بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

جانب من لقاء القطراني مع عقيلة صالح، بنغازي، الأول من أغسطس 2022 (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء القطراني مع عقيلة صالح، بنغازي، الأول من أغسطس 2022 (حكومة باشاغا)