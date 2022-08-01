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الجزائر تصدِّر 18 حاوية أجهزة كهربائية إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:04 مساء
الجزائر تصدِّر 18 حاوية أجهزة كهربائية إلى ليبيا
المعبر الحدودي الدبداب - غدامس (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الجزائرية بمجمع «كوندور» تصدير 18 حاوية من الأجهزة الكهربائية المنزلية إلى ليبيا بقيمة تتجاوز 400 ألف دولار. 

وقال مدير التصدير بالمجمع، أمير راشي، أمس الأحد، إن هذه الشحنة عبارة عن أجهزة كهربائية منزلية مثل الثلاجات والمكيفات الهوائية، موجهة للسوق الليبية، جرى نقلها عبر شاحنات. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وبلغت قيمة الصادرات خلال يناير وفبراير الماضيين أكثر من ستة ملايين دولار، حسب ما أفادت به السلطات الولائية. وكشفت أن هذه العملية ستتبع بعمليات مماثلة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وضاعفت الجزائر جهودها لتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع ليبيا؛ إذ افتُتح في العاصمة طرابلس معرض «صنع في الجزائر»، وسبقه انعقاد منتدى اقتصادي جزائري - ليبي في الجزائر العاصمة، لكن التعاون بين البلدين بقى «ضعيفا»، الأمر الذي حدا بوزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، إلى الدعوة لرفع حجم التجارة البينية إلى ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

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فتح معبر الدبداب الحدودي مع غدامس قريبا
وتعتزم الجزائر إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي مع غدامس قريبا أمام حركة التجارة، وهو القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر، لكن جرى تأجيل الموعد رسميا بسبب عدم اكتمال الاستعدادات من الجانب الليبي.

ويوم الأربعاء الماضي أشار عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إلى اكتمال الاستعدادت بنسبة 90% على الجانبين لافتتاح منفذ الدبداب الحدودي مع الجزائر.

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