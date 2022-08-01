ناجي مختار نائبا أول لرئيس مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المرشح ناجي مختار بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 60 صوتا، في جولة الاقتراع التي جرت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وتقدم مختار على منافسيه مسعود عبيد الذي حصل على 44 صوتا، ومحمد التومي (8 أصوات)، وعبد القادر حويلي (6 أصوات).

المشري رئيسا للمجلس

وفي وقت سابق، فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة لفترة جديدة بعد حصوله على 65 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه العجيلي أبوسديل الذي حصل على 50 صوتا، مقابل ثلاث أوراق اقتراع بيضاء.

وأدلى 118 عضوا بالمجلس بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة التي جرت بين المشري وأبوسديل، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.