مفوضية المجتمع المدني في بنغازي: مرتباتنا متوقفة وحساباتنا مجمدة منذ وصول حكومة الوحدة الوطنية للسلطة

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي ما وصفته بـ«تعنت» بحكومة الوحدة الوطنية باستمرار إيقافها صرف مرتبات ومكافآت مجلس إدارة المفوضية وإدارتها التنفيذية، وتجميد حساباتها المصرفية منذ قدومها للسلطة في مارس سنة 2021، وقالت المفوضية في بيان إن الحكومة «امتنعت عن تسييل الميزانية التسييرية للمفوضية التي لم تصرف لها منذ سنة 2015».

وأشارت بيان المفوضية إلى «تجاهل حكومة الوحدة الوطنية لكافة المخاطبات والمطالبات، وعدم التعاطي مع ملف مفوضية المجتمع المدني بحيادية وإنصاف»، لافتة إلى «محاولات متكررة للمفوضية بمخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المالية أكثر من 50 مرة وعلى مدى أكثر من عام».

الانحياز إلى مفوضية المجتمع المدني في طرابلس

ونوهت إلى «تمادي المفوضية في الانحياز الكامل للمفوضية الموازية في طرابلس، وتسييل ميزانية لها، متجاهلين عن عمد المفوضية الشرعية بهدف دفعها إلى عدم التمسك ببقاء مقر إدارتها العامة في مدينة بنغازي ونقلها إلى مدينة طرابلس»، حسب تعبير البيان.

وقالت إن موقف الحكومة «يرسخ المركزية المقيتة ويسعى لإنهاء وجود أي إدارة عامة في مدينة بنغازي وتفريغها تماما من مؤسساتها».

واختتم البيان بالقول إن «مفوضية المجتمع المدني الشرعية ومقرها الرئيسي في مدينة بنغازي تطالب مجلس النواب والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما قامت به ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية من إجراءات تعسفية دون وجه حق وبمخالفة القوانين وقرار إنشاء المفوضية واللوائح المنظمة لعملها».