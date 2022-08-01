انطلاق جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة بين 4 مرشحين

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة بين 4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة.

وجرى قفل باب الترشح بين المرشحين الأربعة وهم خالد المشري، وعبد السلام الصفراني، والعجيلي أبوسديل، وفتح الله السريري. وبدأ أعضاء المجلس الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة بعد توقيع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، وهو مجلس استشاري للدولة له الصفة القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومن مهامه تقديم الرأي للسلطة التنفيذية، خاصة في توقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام لها.

وترأس مجلس الدولة منذ تأسيسه عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية تستمر حتى أغسطس المقبل.