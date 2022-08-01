ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، مسجلا 4.86 دينار، مقارنة بـ4.88 دينار، أمس الأحد.

وصعد سعر اليورو بمقدار قرش واحد، مسجلا 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.