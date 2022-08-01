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نشرة الصيد البحري اليوم الإثنين (1 أغسطس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 10:20 صباحا
نشرة الصيد البحري اليوم الإثنين (1 أغسطس 2022)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة اليوم على ساحل درنة وساحل الخليج غدا الثلاثاء.

وفيما يلي نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
الرؤية جيدة.
السماء صافية إلى قليلة السحب.
البحر خفيف الموج.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و15عقدة.
درجة حرارة سطح البحر بين 28 و30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرؤية جيدة.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5و1.5 متر.
الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25عقدة على ساحل درنة وساحل الخليج غدا الثلاثاء.
درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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