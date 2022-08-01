الأرصاد تعلن توقعات الطقس في شهر أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس في غالب أيام شهر أغسطس، حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على غالب المناطق، وتتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا، بينما تسجل على معظم مناطق الدواخل والوسط والجنوب بين 35 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.