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شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 01:43 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV). الأحد 31 يوليو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على تصريحات رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، الذي قال إن إجمالي الديون المتراكمة على ليبيا، تتجاوز المليار دولار، من بين هذه الديون خسائر الشركات التركية بحوالي مليار و700 مليون دولار.

رفع قيمة المكافأة المالية لمختاري المحلات
وأشار البرنامج إلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة برقم 680 بتاريخ 28 يوليو الماضي، ويقضي برفع قيمة المكافأة المالية لمختاري المحلات في البلديات لتكون 1500 دينار شهريًا.

- ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

تسوية مشكلة رواتب أغلب الموظفين في وزارة التعليم العالي
وعرض تصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، الذي أكد فيها تسوية مشكلة مرتبات أغلب الموظفين في الوزارة، وذلك من خلال زيادة رواتب أغلب الموظفين.

وأمس السبت، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول الرواتب الموحد، وذلك بعدما اعتمد الدبيبة في 18 يونيو الماضي الجدول الموحد للرواتب.

مجلس الأمن وموارد ليبيا النفطية
ولفت البرنامج إلى نص قرار مجلس الأمن الصادر الخميس الماضي رقم 2647، الذي ذكّر أن «موارد ليبيا النفطية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط»، كما دعا «جميع الأطراف للسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بعملها دون انقطاع أو تسييس».

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