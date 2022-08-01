Atwasat

اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 12:42 صباحا
اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (صور)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
alwasat radio

عقد قادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، في أعقاب اجتماعين منفصلين لقيادات عسكرية وميدانية من المنطقتين الغربية والوسطى، من المؤيدين لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، قيل إنها لاجتماعٍ عُقد مساء الأحد في طرابلس، في وقت كان يعقد اجتماع مؤيدي حكومة باشاغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية المقال اللواء أسامة جويلي في مدينة الزاوية.

الحاضرون اجتماع طرابلس
وضم «اجتماع طرابلس» رئيس جهاز الأمن العام والتمركز الأمنية عماد الطرابلسي، ورئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وآمر «اللواء 52 مشاة» محمود بن رجب، وآمر كتيبة «301» عبدالسلام زوبي، بالإضافة إلى عبدالرحيم الرميح أحد عناصر قوة «الإسناد الأولى»، وهارون ساسي، أحد قادة المنطقة العسكرية الغربية.

- اجتماع في الزاوية يدعم الجويلي وحكومة فتحي باشاغا
- جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
- اتفاق مبدئي على سحب التحشيدات غرب طرابلس وعدم الانجرار للاقتتال

وأفاد نشطاء على موقع «تويتر» بأن الاجتماع عقد بمقر جهاز الأمن العام «مصنع التبغ»، عقب انتهاء اجتماع أسامة جويلي بقادة المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية والوسطى.

لا تعليقات رسمية
ولم يصدر عن الاجتماع أية بيانات أو تعليقات رسمية، كما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من طبيعة الاجتماع أو نتائجه.

وكان مقررًا أن يعقد اللواء أسامة جويلي اجتماعًا موسعًا يضم قادة التشكيلات والمجموعات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والآخرين الداعمين لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لكن مؤيدي الدبيبة لم يحضروا الاجتماع الذي حضر جويلي بمعسكر السابع من أبريل.

كما عُقِد اجتماع آخر في مدينة الزاوية ضم قادة مجموعات مسلحة وقيادات ميدانية في المنطقتين الغربية والوسطى بحضور أعيان من مدن مصراتة والزاوية وورشفانة، وأعلنوا دعمهم للواء أسامة جويلي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع في الزاوية يدعم الجويلي وحكومة فتحي باشاغا
اجتماع في الزاوية يدعم الجويلي وحكومة فتحي باشاغا
مؤسسة النفط: وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميا
مؤسسة النفط: وصول معدلات الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميا
خروج الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية عن الخدمة لإجراء صيانة
خروج الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية عن الخدمة لإجراء صيانة
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة: الشعب هو الحاكم وباشاغا يرفض الترهيب
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة: الشعب هو الحاكم وباشاغا يرفض ...
11 ألفا و927 مستفيدا من مبادرة الإسكان الشبابي في أجدابيا
11 ألفا و927 مستفيدا من مبادرة الإسكان الشبابي في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
المزيد
اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (صور)
اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة ......
مصرف الادخار: آلية لحصر المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
مصرف الادخار: آلية لحصر المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي...
بدء إجراءات صرف تعويضات 941 شخصًا من أصحاب المنازل المتضررة في سرت
بدء إجراءات صرف تعويضات 941 شخصًا من أصحاب المنازل المتضررة ......
11 ألفا و927 مستفيدا من مبادرة الإسكان الشبابي في أجدابيا
11 ألفا و927 مستفيدا من مبادرة الإسكان الشبابي في أجدابيا...
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة: الشعب هو الحاكم وباشاغا يرفض الترهيب
شاهد في «هذا المساء».. عقيلة: الشعب هو الحاكم وباشاغا يرفض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط