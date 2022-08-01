اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

عقد قادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، في أعقاب اجتماعين منفصلين لقيادات عسكرية وميدانية من المنطقتين الغربية والوسطى، من المؤيدين لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، قيل إنها لاجتماعٍ عُقد مساء الأحد في طرابلس، في وقت كان يعقد اجتماع مؤيدي حكومة باشاغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية المقال اللواء أسامة جويلي في مدينة الزاوية.

الحاضرون اجتماع طرابلس

وضم «اجتماع طرابلس» رئيس جهاز الأمن العام والتمركز الأمنية عماد الطرابلسي، ورئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وآمر «اللواء 52 مشاة» محمود بن رجب، وآمر كتيبة «301» عبدالسلام زوبي، بالإضافة إلى عبدالرحيم الرميح أحد عناصر قوة «الإسناد الأولى»، وهارون ساسي، أحد قادة المنطقة العسكرية الغربية.

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وأفاد نشطاء على موقع «تويتر» بأن الاجتماع عقد بمقر جهاز الأمن العام «مصنع التبغ»، عقب انتهاء اجتماع أسامة جويلي بقادة المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية والوسطى.

لا تعليقات رسمية

ولم يصدر عن الاجتماع أية بيانات أو تعليقات رسمية، كما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من طبيعة الاجتماع أو نتائجه.

وكان مقررًا أن يعقد اللواء أسامة جويلي اجتماعًا موسعًا يضم قادة التشكيلات والمجموعات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والآخرين الداعمين لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لكن مؤيدي الدبيبة لم يحضروا الاجتماع الذي حضر جويلي بمعسكر السابع من أبريل.

كما عُقِد اجتماع آخر في مدينة الزاوية ضم قادة مجموعات مسلحة وقيادات ميدانية في المنطقتين الغربية والوسطى بحضور أعيان من مدن مصراتة والزاوية وورشفانة، وأعلنوا دعمهم للواء أسامة جويلي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)

جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)

جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)

جانب من اجتماع في طرابلس لقادة تشكيلات منضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية (فيسبوك)