مصرف الادخار: آلية لحصر المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري، اليوم الأحد، آلية حصر المستفيدين لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للإسكان الشبابي.

وأشار المصرف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى تكليف أعضاء مندوبين عن فروع المصرف لدى البلديات لتشكيل اللجان الفرعية استنادًا إلى القرار رقم 3 لسنة 2022 الصادر من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لاستكمال مرحلة تحديد الأولوية والبحث الميداني للأسر المحتاجة والشباب المستهدفين وفق نماذج عُدت لهذا الغرض.

لا داعي للتردد أو الازدحام أمام فروع المصرف

وأكد أن التواصل في هذه المرحلة سيكون مع اللجان الفرعية المشكّلة داخل البلديات، ولا داعي للتردد أو الازدحام أمام فروع المصرف في البلديات، لافتًا إلى أن الدور المنوط بالمصرف يأتي بعد إتمام مراحل الفرز وإعداد قوائم المستفيدين من قِبل اللجنة المعنية إلى إدارة المصرف لاستكمال المرحلة النهائية من حيث الازدواجية وعدم المديونية، ثم البدء في عملية الإقراض.

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خطوات لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

وأمس السبت، كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ست خطوات لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، تشمل حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية، وتحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة وغير المقتحمة، وتحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60%، وكذلك الوحدات السكنية التي نسب الإنجاز فيها تقل عن 60%.

كما شملت الإجراءات تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية، وتحديد مشاريع الوحدات السكنية التي جرى البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها، ثم أخيرًا تحديد المساكن الأرضية المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.